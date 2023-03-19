Польша вступит в прямой конфликт с Россией, если Украина не защитит свой суверенитет.

Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Ростишевский французскому телеканалу LCI.

"Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт", - сказал он.

Ранее мы писали, что Польша построит военную базу на границе с Калининградской областью России, где планирует разместить РСЗО HIMARS.

Напомним, недавно британское издание The Telegraph сообщило, что Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.

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