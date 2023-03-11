Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.

Об этом пишет в субботу, 11 марта, The Telegraph, называя это настоящей "революцией в польской армии".

Как отмечает британское издание, Польша планирует тратить на оборону 4% своего ВВП, что вдвое превышает обычные нормативы НАТО и делает ее траты на оборону крупнейшими в Альянсе на душу населения.

Программа модернизации включает закупку 1 000 танков у Южной Кореи, 250 - у США, 600 самоходных гаубиц, 18 пусковых установок HIMARS, 288 систем РСЗО у Южной Кореи, более 1 000 боевых машин пехоты польского производства, 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 боевых самолетов FA-50 у Южной Кореи.

В целом Польша разместила заказы на поставку вооружений на сумму более 117 миллиардов долларов до 2035 года, при этом оборонный бюджет на текущий год составляет рекордные 26 миллиардов долларов.

Планируется также удвоить численность польской армии, доведя ее до 300 000 человек.

Правда, предвидит The Telegraph, у этого амбициозного проекта есть неприятная оборотная сторона - риски истощения бюджета и сокращения гражданских проектов, что может привести к росту социального напряжения.

Но, видимо, в своих начинаниях Польша не останется и без поддержки извне. Издание напоминает, что Конгресс США одобрил выделение 288,6 млн долларов на военное финансирование, чтобы помочь Польше сдерживать возросшую угрозу со стороны России.

Напомним, еще в ноябре прошлого года издание Politico сообщало, что Польша может стать "военной сверхдержавой Европы".

Ранее мы писали, что в конце января Германия начала перемещать ЗРК Patriot в Польшу. В Бундесвере отмечали, что целью перемещения ПВО является защита воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.