Польша построит военную базу на границе с Калининградской областью России, где планирует разместить также РСЗО HIMARS.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Wprost.

Новую военную базу хотят построить в городе Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью. По словам министра обороны Польши, это не только лишь поспособствует укреплению сохранности региона, но также даст экономический импульс.

"У меня для вас очень хорошая новость, очень хорошая информация. В этом году в Олецке будет создана военная часть....", - сказал он.

Ранее Блащак заявлял, что в рядах Вооруженных сил Польши сейчас 167 тысяч солдат, но Варшава нацелена увеличить это количество.

Напомним, британское издание The Telegraph сообщило, что Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.

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