Польша разместит реактивные системы залпового огня HIMARS на границе с Калининградской областью России.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщают Portal Samorządowy.

Блащак рассказал, что их получит 16-я механизированная дивизия в Ольштыне.

По его словам, сейчас в рядах Вооруженных сил 167 тысяч солдат, но Варшава нацелена увеличить это количество.

Напомним, британское издание The Telegraph сообщило, что Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.

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