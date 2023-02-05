Сегодня исполняется ровно 20 лет с того дня, как государственный секретарь Колин Пауэлл дал повод к вторжению в Ирак.

Выступая на Совбезе ООН 5 февраля 2003 года Колин Пауэлл заявил, что у него есть данные об имеющихся у Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия.

Он показал пробирку с белым порошком – якобы образец производимых в Ираке средств массового уничтожения.

Войсковая операция "Иракская свобода" началась 20 марта 2003 без санкции ООН, но в рамках американской доктрины "Шок и трепет". Она продлилась до 2011 года, став не только причиной свержения Саддама Хуссейна, но и десятков тысяч жертв, гражданской войны в Ираке и соседних странах, а также усилением позиций исламистов региона.

Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, такого оружия в Ираке не было, а Пауэлл пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности.

"Когда я делал доклад в феврале 2003 года, то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ. …К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными и неверными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим глубоко разочарован и сожалею об этом", - говорил потом Пауэлл.

Американский центр гражданской ответственности совместно с Фондом за независимость журналистики провели исследование, в ходе которого было подсчитано, что с сентября 2001-го по сентябрь 2003-го руководство США сделало 935 заявлений по Ираку, которые не соответствовали действительности.

В частности, президент Буш сделал 259 неверных высказываний (231 о наличии у Саддама оружия массового поражения, 28 - о связях Ирака с "Аль-Каидой"), а бывший госсекретарь Колин Пауэлл - 254 высказывания.

Напомним, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в октябре 2021 года после коронавируса. Он дожил до 84 лет.

Ранее мы писали, что в США журналист ведущей USA Today фальсифицировала свои публикации. После разоблачения она уволилась.