Флагман американской периодики USA Today была вынуждена отозвать более 20 публикаций из-за вскрывшихся фактов фальсификации источников.

Об этом пишет издание The New York Times.

По данным газеты, внутреннее расследование в USA Today началось после запроса о достоверности некоторых деталей в статье журналистки Габриэлы Миранды. В тот же день издание подтвердило факты массовой фальсификации цитат и уведомило об отзыве 23 материалов.

В ходе расследования USA Today пришла к выводу, что Миранда пыталась обмануть следователей, представив ложные доказательства сбора информации для заметок, включая записи интервью.

Статьи были посвящены таким темам, как запрет TikTok на челлендж с молочными ящиками, популяция капибар, сеющая хаос в Аргентине, аналитический материал о раке груди, обзор 10 самых популярных спиртных напитков на Рождество и антивакцинный активист, продвигающий уринотерапию как противоядие от COVID-19.

На сайте USA Today в четверг днем появилась заметка, которая уведомила читателей о расследовании и решении редакции удалить статьи.

"USA Today провела аудит репортажной работы Габриэлы Миранды. Проверка показала, что некоторые упомянутые лица не были связаны с заявленными организациями и материалы оказались сфабрикованными. Существование других упомянутых лиц не может быть проверено независимо. Кроме того, некоторые истории содержали цитаты, которые должны были быть приписаны другим", - сказано в сообщении.

В редакции пообещали пересмотреть свои принципы, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Миранда закончила колледж Университета Джорджии в 2021. Ее последняя статья для USA Today датирована 17 апреля. По словам источника, знающего о расследовании, Миранда уже уволилась из USA Today.

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