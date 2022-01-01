Работавший на американцев иракский переводчик заявил, что США фальсифицировали обстоятельства поимки президента Ирака Саддама Хуссейна, которая произошла в 2003 году.

Об этом сообщают РИА-Новости.

Иракский переводчик опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, не раз использованную американцами в пропагандистских целях.

"После его задержания ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с президентом Джорджем Бушем вышла из ситуации и чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение; чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру", - заявил переводчик, пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность.

Представители Пентагона после задержания Саддама Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, будто он был найден в вертикальном туннеле глубиной почти двух метров, расположенном рядом с фермой.

По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате и не понимал, что происходит.

"Хусейн был в комнате, пусть мир это знает – он сидел в комнате. Думаю, он молился, так как он был одет в традиционную арабскую одежду - дишдашу. Он вышел в этом одеянии. Скажем, это было сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме", - сообщил переводчик.



По его словам, сам политик не смог бы залезть в яму, так как она была слишком узкая, а президент уже был слаб на тот момент.

"Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме... Говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате", - еще раз повторил переводчик.

По его словам, это была "обычная комната" без средств связи, в ней располагались лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.

30 декабря 2021 года исполнилось 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране так и не подтвердилось.

Ранее "Страна" сообщала, что в октябре от осложнений после коронавируса умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Он дожил до 84 лет. Именно он навязывал миру ложь о том, что в Ираке якобы было опасное оружие.

Он так и не понес ответственности за свои слова об оружии массового поражения в Ираке, звучавшие, чтобы обосновать военную агрессию против этого государства.