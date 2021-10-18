Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл в возрасте 84 лет скончался от осложнений после коронавируса. Известно, что он прошел полный курс вакцинации, передает CNN.

"Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, связанных с Covid-19", - сообщила семья Пауэлла.

Колин Пауэлл был госсекретарем при президенте Джордже Буше-младшем. Он запомнился своей речью в ООН, где с пробиркой в руках доказывал, что Ирак при Саддаме Хусейне разрабатывает биологическое оружие (что потом стало одним из обоснований вторжения американцев в Ирак).

Впоследствии оказалось, что информация об этом была неправдивой.

Также Коллин Пауэлл известен, как первый темнокожий советник по национальной безопасности в конце президентства Рональда Рейгана, а также как первый афроамериканец на посту госсекретаря США.

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