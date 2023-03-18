Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3.

Об этом сообщила в субботу, 18 марта, министр обороны Канады Анита Ананд на своей странице в Twitter.

"Больше канадской военной помощи уже на пути в Украину. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написала Ананд.

Кроме того, министр опубликовала видео, на котором видна загрузка бронемашины на борт украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан".

Bergepanzer 3 относится к группе машин боевой поддержки и может использоваться для доставки бойцов на поле боя, эвакуации раненых, расчистки препятствий и других задач. Она разработана на базе танка Leopard 2.

More Canadian military aid is en route to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U — Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023

Ранее мы писали, что министр обороны Канады Анита Ананд по итогам заседания "Рамштайна" объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

В частности, Канада предоставит Украине около 8 000 боеприпасов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из запасов канадских ВС для поддержки систем противовоздушной обороны.

Также Оттава начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, о которых было объявлено в конце февраля.

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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