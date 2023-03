Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3.

Об этом сообщила в субботу, 18 марта, министр обороны Канады Анита Ананд на своей странице в Twitter.

"Больше канадской военной помощи уже на пути в Украину. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написала Ананд.

Кроме того, министр опубликовала видео, на котором видна загрузка бронемашины на борт украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан".

Bergepanzer 3 относится к группе машин боевой поддержки и может использоваться для доставки бойцов на поле боя, эвакуации раненых, расчистки препятствий и других задач. Она разработана на базе танка Leopard 2.

More Canadian military aid is en route to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U