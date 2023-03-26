В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины обратились к белорусам с призывом помешать размещению на территории Беларуси тактического ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Такое размещение вчера анонсировал президент России Владимир Путин.

"Украина обращается к белорусскому обществу не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки его обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для его будущего", - говорится в заявлении.

Кроме того, Украина обратилась к государствам G7 и Европейского Союза с призывом предупредить белорусские власти о "далеко идущих последствиях" в случае их согласия принять на своей территории российское тактическое ядерное оружие.

"Отметим, что размещая российское оружие, Беларусь формально не становится ядерной державой, поскольку оружие российское (по тому же принципу ядерные бомбы США размещены и в Германии)", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее в США уже заявили, что не видят признаков ядерной эскалации со стороны РФ.

Также мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия.