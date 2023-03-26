Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.

Боррель сообщил, что в случае такого шага возникнет "невыносимая эскалация и угроза" для европейской безопасности.

"Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия анонсировал президент России Владимир Путин. По его словам, Минск давно "просит его разместить".

Ранее мы писали, что в Министерстве иностранных дел Украины обратились к белорусам с призывом помешать размещению на территории Беларуси тактического ядерного оружия. В то же время Украина обратилась к государствам G7 и Европейского Союза с призывом предупредить белорусские власти о "далеко идущих последствиях" в случае их согласия принять на своей территории российское тактическое ядерное оружие.

Кроме того, после заявления Владимира Путина о ядерном оружии в Беларуси, Украина потребовала созвать Совет безопасности ООН.

При этом в США уже заявили, что не видят признаков ядерной эскалации со стороны РФ.