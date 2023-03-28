Американский экс-лидер Дональд Трамп заявил, что до выборов президента США война в Украине вряд ли закончится.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

"До этого еще полтора года, очень долго. Я не могу представить, что может произойти за это время... Суть в том, что война должна прекратиться, потому что Украину уничтожают", - заявил он.

Он повторил свое заявление, что сможет остановить войну "за 24 часа", если станет президентом.

"Это были бы очень простые переговоры, но я не буду раскрывать их сути, потому что я не смогу воспользоваться этими переговорами, они не сработают", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал себя единственным кандидатом в президенты США, который не допустит Третью мировую.

Также мы писали, что Трамп впервые за неделю появился на публике после заявлений о своем возможном аресте.

Тем временем война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

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