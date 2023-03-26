Экс-президент США Дональд Трамп появился на публике впервые после заявлений о своем возможном аресте, прозвучавших неделю назад. Он выступил на перед своими сторонниками на аэродроме Уэйко в Техасе, где сделал несколько заявлений.

Он обвинил правительство Джо Байдена в том, что оно превратило США в "банановую республику". Кроме того, Трамп заявил, что война в Украине никогда бы не началась, оставайся он при власти - потому что Путин не решился бы атаковать.

По поводу предъявляемых ему обвинений в подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс экс-президент сказал, что вся его личная, финансовая и деловая жизнь была перевернута с ног на голову и препарирована, при этом, по его словам, он - самый невиновный человек в истории Соединенных Штатов. Следователей, которые ведут это дело в прокуратуре Манхэттена, Трамп охарактеризовал нецензурным словом.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что бывшего президента США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники в случае предъявления ему обвинений в Нью-Йорке. При этом Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.

В центре внимания оказалось давнее дело о нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая собиралась публично рассказать о якобы имевшем место романе с политиком. Эти расходы потом были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Сам Коэн еще четыре года назад получил за это три года тюрьмы.

Кроме того, недавно Дональд Трамп предупредил о смертях и катастрофических разрушениях в стране из-за обвинений в его адрес. Он утверждает, что никаких преступлений не совершал, а обвинения против него мог выдвинуть только "выродок-психопат".

Мы подробно разбирались, арестуют ли Трампа и что это значит для США и Украины.