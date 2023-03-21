Бывшего президента США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники в случае предъявления ему обвинений в Нью-Йорке.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам источника, знакомого с этим вопросом, хотя у Трампа снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас, его не будут вести перед камерами в наручниках или помещать в камеру. Источник заявил, что он, вероятно, останется под стражей агентов секретной службы, прикомандированных к его охране", - сообщает агентство.

Дело, по которому Трампа могут арестовать, связано с выплатой в 2016 году крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с экс-президентом, который якобы случился несколькими годами ранее. 130 тысяч долларов были предположительно проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые нарушения налогового законодательства. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.

Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.

Сам Трамп 18 марта утверждал, что его уже во вторник могут взять под стражу, и призывал своих сторонников к протестам. Телеканал Fox News усомнился в том, что все это произойдет во вторник. По его данным, коллегия присяжных намерена в среду заслушать очередного свидетеля и вряд ли сможет раньше одобрить выдвижение обвинений против экс-президента.

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