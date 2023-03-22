Решение о вынесении обвинений в адрес бывшего президента США Дональда Трампа сегодня принято не будет.

Об этом сообщает в среду, 22 марта, The New York Times со ссылкой на источники.

"Большое жюри Манхэттена, которое заслушивало доказательства причастности Дональда Дж. Трампа к выплате денег за молчание порнозвезде, не будет собираться в среду", – пишет издание.

Со ссылкой на источники NYT сообщает, что обвинение Трампу будет выдвинуто не раньше четверга. При этом в публикации говорится, что сам вопрос является практически решенным, так как "прокуратура дала понять, что обвинение бывшему президенту, вероятно, будет предъявлено".

Сторми Дэниелс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта его арестуют в рамках расследования дела о финансовых махинациях. Он не привел никаких деталей относительно возможных обвинений, однако призвал своих сторонников к протестам.

По данным CNN, полиция Нью-Йорка готовится к беспорядкам, которые может спровоцировать предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу.

"Страна" разбиралась, арестуют ли Трампа и что это значит для США и Украины.