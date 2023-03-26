Бывший президент США Дональд Трамп вновь пообещал в течение суток решить конфликт в Украине и не допустить третьей мировой войны. Однако для этого ему надо стать президентом США в 2024 году.

"Я добьюсь этого урегулирования в течение 24 часов", - повторил он на митинге сторонников в штате Техас.

При этом Трамп назвал себя единственным, кто способен предотвратить "третью мировую войну, к которой мы движемся".

"Я единственный кандидат, который может дать такое обещание", - сказал он.

Угрозу третьей мировой Трамп уже называл реальной - на митинге сторонников в другом штате - в Айове - ранее в марте. Также предлагал простое решение - избрать его президентом, и тогда он обязательно "предотвратит" ее.

В свою очередь, западные медиа неоднозначно отреагировали на выступление Дональда Трампа.

Так, Mundo пишет, что "если экс-президент сможет выпутаться из многочисленных проблем с правосудием, то у него будет шанс на переизбрание".

The Wall Street Journal утверждает, что Трампу почти не пришлось убеждать своих сторонников продолжать поддерживать его.

"Если бывшего президента арестуют, то люди будут поддерживать его еще больше", - пишет издание.

В материале The New York Post говорится, что большую часть речи Трамп посвятил своей юридической опасности, а не видению второго срока.

"Экс-президент выставил себя жертвой "оружия" системы правосудия", - сообщается в публикации.

Напомним, сегодня экс-президент США Дональд Трамп появился на публике впервые после заявлений о своем возможном аресте, прозвучавших неделю назад. Он выступил на перед своими сторонниками на аэродроме Уэйко в Техасе, где сделал несколько заявлений.

Так, он обвинил правительство Джо Байдена в том, что оно превратило США в "банановую республику". Кроме того, Трамп заявил, что война в Украине никогда бы не началась, оставайся он при власти - потому что Путин не решился бы атаковать.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что бывшего президента США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники в случае предъявления ему обвинений в Нью-Йорке. При этом Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.

Также "Страна" писала, что Илон Маск считает, что арест поможет Трампу уверенно победить на будущих президентских выборах в США.