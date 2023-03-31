Находящийся в Китае премьер-министр Испании Педро Санчес отказался комментировать то, что председатель КНР Си Циньпин сказал ему о войне в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Вместо этого, как сообщает издание, Санчес сказал, что использовал встречу, чтобы подчеркнуть поддержку Испанией мирной формулы, предложенной Киевом.

"Я считаю, что это план, который закладывает основы для прочного мира в Украине и идеально согласуется с Уставом ООН и ее принципами", - сказал премьер Испании.

Отвечая на вопрос о мирном плане Китая, Санчес сказал, что приветствует "полное и абсолютное неприятие" Пекином угрозы применения ядерного оружия и его применения в конфликте, а также его поддержку "территориальной целостности".

"Я хочу отметить усилия, предпринятые китайским правительством для того, чтобы позиционировать себя по этим двум вопросам", – добавил премьер Испании.

Ранее мы писали, что в Китае допустили, что Владимир Зеленский и Си Цзиньпин все-таки проведут прямые переговоры.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что Китай игнорирует его предложения встретиться и обсудить завершение войны.