Возможность телефонного разговора или встречи между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским не исключена.

Об этом заявил посол Китая в Евросоюзе Фу Цун, пишет Financial Times.

По его словам, высокопоставленные китайские чиновники контактировали со своими украинскими коллегами.

Ранее в МИД Китая заявили, что встреча Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским не планируется, а Зеленский заявил в интервью Associated Press, что пригласил главу Китая в Украину.

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", - сказал Зеленский.

При этом Reuters сообщает, что Си Цзиньпин отказывается говорить не только с Зеленским, но и с Джо Байденом.

На фоне всех этих событий Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. По крайней мере Foreign Affairs сообщает, что он это заявил, выступая на ежегодном собрании китайского парламента.

Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.