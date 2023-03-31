В Китае допустили, что Зеленский и Си Цзиньпин все-таки проведут прямые переговоры
Возможность телефонного разговора или встречи между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским не исключена.
Об этом заявил посол Китая в Евросоюзе Фу Цун, пишет Financial Times.
По его словам, высокопоставленные китайские чиновники контактировали со своими украинскими коллегами.
Ранее в МИД Китая заявили, что встреча Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским не планируется, а Зеленский заявил в интервью Associated Press, что пригласил главу Китая в Украину.
"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", - сказал Зеленский.
При этом Reuters сообщает, что Си Цзиньпин отказывается говорить не только с Зеленским, но и с Джо Байденом.
На фоне всех этих событий Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. По крайней мере Foreign Affairs сообщает, что он это заявил, выступая на ежегодном собрании китайского парламента.
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