Президент США Джо Байден перепутал Канаду с Китаем.

Это произошло на его совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, которая прошла в Оттаве.

"Сегодня я аплодирую Китаю за активизацию… Извините, я аплодирую Канаде. Говорю о том, о чем думаю - о Китае. Но не будем пока об этом", – сказал Джо Байден.

Байден путает слова, людей, названия стран и события практически каждый раз, когда появляется на публике. Последний раз Белому дому даже пришлось исправить стенограмму речи президента: во время выступления на тему закона о противодействии насилию в отношении женщин он заявил, что США приняли "самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике". В стенограмме слова о советниках были заменены Белым домом на "осужденных за домашнее насилие".

Осенью мы сообщали, что Джо Байден перепутал возраст жены, уменьшив его сразу на 10 лет.

А незадолго до этого он уронил очки и не смог надеть пиджак, а потом пытался пожать руку пустоте на лужайке у Белого дома.