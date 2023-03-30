Глава КНР Си Цзиньпин, выступая на ежегодном собрании китайского парламента, заявил, что готовит Китай к войне.

Об этом пишет Foreign Affairs.

Си Цзиньпин раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах, а в одной из них сказал своим генералам "смело воевать".

Его правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

Напомним, ранее в Минобороны КНР заявили, что отношения Китая и России "превосходят" военные альянсы времен холодной войны. Там заявили, что армия Китая будет укреплять сотрудничество с российской.

Также сообщали, американский генерал заявил, что сближение Китая, России и Ирана станет проблемой на долгие годы.

Кроме того, мы писали, что в разведке США раскрыли планы Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

Между тем западные медиа заявляли, что США следует остерегаться растущего сближения России и Китая. Газета полагает, что в мире растет "союз между двумя величайшими стратегическими и военными противниками Америки".