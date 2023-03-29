Китай завершил первую сделку по сжиженному газу с расчетами в юанях.

Об этом пишет China Daily.

Сообщается, что сделка на 65 000 тонн сжиженного природного газа была заключена между китайской CNOOC и французской нефтегазовой компанией TotalEnergies. СПГ был доставлен в Китай из ОАЭ.

CNOOC - третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира - в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.

Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

Напомним, в конце прошлого года лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет работать над покупкой нефти и газа в юанях для установления своей валюты на международном уровне и ослабления влияния доллара на мировую торговлю.

Ранее мы писали, что Китай будет больше торговать с Россией, рассчитываясь в рублях и юанях.