Бразилия и Китай заключили торговое соглашение, которое позволит им напрямую обменивать юани на реалы и наоборот - вместо того, чтобы сначала конвертировать их в доллары США.

Об этом пишет Fox Business.

Новая договоренность, как ожидается, "сократит затраты" и "будет способствовать еще большему расширению двусторонней торговли и облегчит инвестиции", заявили в Бразилии.

Согласно последним данным, Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии, на долю которого приходится более пятой части всего импорта, за ним следуют США . Китай также является крупнейшим экспортным рынком Бразилии, на который приходится более трети всего экспорта.

Китай обогнал США в качестве главного торгового партнера Бразилии в 2009 году. Сегодня Бразилия является крупнейшим получателем китайских инвестиций в Латинской Америке, которые вкладываются в энергетику и добычу нефти.

Напомним, вчера Китай и Франция заключили первое соглашение о торговле газом в юанях.

Также сообщалось, что сближение Китая, России и Ирана станет проблемой на долгие годы, по мнению американского генерала.