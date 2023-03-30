Бразилия и Китай заключили торговое соглашение об отказе от доллара в пользу своих валют
Бразилия и Китай заключили торговое соглашение, которое позволит им напрямую обменивать юани на реалы и наоборот - вместо того, чтобы сначала конвертировать их в доллары США.
Об этом пишет Fox Business.
Новая договоренность, как ожидается, "сократит затраты" и "будет способствовать еще большему расширению двусторонней торговли и облегчит инвестиции", заявили в Бразилии.
Согласно последним данным, Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии, на долю которого приходится более пятой части всего импорта, за ним следуют США . Китай также является крупнейшим экспортным рынком Бразилии, на который приходится более трети всего экспорта.
Китай обогнал США в качестве главного торгового партнера Бразилии в 2009 году. Сегодня Бразилия является крупнейшим получателем китайских инвестиций в Латинской Америке, которые вкладываются в энергетику и добычу нефти.
Напомним, вчера Китай и Франция заключили первое соглашение о торговле газом в юанях.
Также сообщалось, что сближение Китая, России и Ирана станет проблемой на долгие годы, по мнению американского генерала.