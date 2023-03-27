Появилась реакция Китая на заявление России о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин напомнила о важности дипломатии.

"Пятого января 2022 года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, в заявлении подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски. Все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации", - заявила Нин.

Напомним, в Пентагоне заявили, что не видят признаков ядерной эскалации со стороны РФ, в Германии увидели признаки запугивания, а в Офисе президента Украины считают, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия и призвали созвать заседание Совбеза ООН.

В самой Беларуси на государственном ТВ прозвучали угрозы о том, что "будет плавиться Варшава" и "потонет Вильнюс".