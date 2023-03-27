Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из-за размещение ядерного оружия РФ в Беларуси, о чем заявил ранее Путин, могут усилить мобилизацию в Украине. Такое размещение приведет к тому, что потребуется создание восьми новых бригад ВСУ.

Об этом он заявил в эфире CNN.

"Если они действительно серьезны в этом решении, мы сталкиваемся с открытием второго фронта на протяжении более чем 1000 километров. Это будет реальный вызов, чтобы призвать ещё больше людей в армию. Мы будем нуждаться в 8 новых бригадах для контроля этой линии. К счастью для нас, территория там с множеством болот, через которые сложно прорываться. Контроль над дорогами сократит возможные направления для нас", - сказал Арахамия.

Напомним, 25 марта Путин заявил, что Москва и Минск достигли договоренности о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

В Офисе президента Украины считают, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия и призвали созвать заседание Совбеза ООН.

В Германии увидели признаки запугивания. Кроме того, Берлин напомнил, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

Боррель пригрозил РФ новыми санкциями после размещения ядерного оружия России в Беларуси.

Также сообщалось, что Франция осудила размещение ядерного оружия в Беларуси. В Болгарии призвали к мирным переговорам Украины и РФ.

Подробно о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, мы писали в отдельном материале.