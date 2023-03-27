США не видели никаких признаков перемещения Россией ядерного оружия в соседнюю Беларусь или в любое другое место.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

"Мы не видели никаких признаков того, что он (Путин - Ред.) перемещал ядерное оружие. На самом деле мы не видели никаких признаков того, что он намерен применить ядерное оружие против Украины", - сказал Кирби.

Напомним, 25 марта Путин заявил, что Москва и Минск достигли договоренности о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

В Пентагоне на это сказали, что не видят признаков ядерной эскалации со стороны РФ, в Германии увидели признаки запугивания. Кроме того, Берлин напомнил, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

В Офисе президента считают, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия и призвали созвать заседание Совбеза ООН.

В Евросоюзе пригрозили новыми санкциями после размещения ядерного оружия России в Беларуси.

Также сообщалось, что Франция осудила размещение ядерного оружия в Беларуси. В Болгарии призвали к мирным переговорам Украины и РФ.

Подробно о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, мы писали в отдельном материале.