На фоне намерения РФ разместить ядерное оружие в Беларуси, в эфире государственного белорусского телевидения прозвучали угрозы, что "будет плавиться Варшава" и "потонет Вильнюс".

Автор заявления - ведущий белорусского СТВ Григорий Азаренок. Ранее он уже становился героем соцсетей из-за грозных заявлений в адрес Запада, которые он делал в эфире свой авторской передачи "Тайные пружины политики".

"Беларусь – ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию, ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава, и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат. И восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаенное. Не суйтесь, панове, ибо облучим. Вы нас вынудили, и не жалуйтесь теперь. Вас предупреждали", - заявил телеведущий.

Напомним, 25 марта Путин заявил, что Москва и Минск достигли договоренности о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

В Пентагоне на это сказали, что не видят признаков ядерной эскалации со стороны РФ, в Германии увидели признаки запугивания.

В Офисе президента считают, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия и призвали созвать заседание Совбеза ООН. В Евросоюзе пригрозили РФ новыми санкциями.

Также сообщалось, что Франция осудила размещение ядерного оружия в Беларуси. В Болгарии призвали к мирным переговорам Украины и РФ.

Между тем, сегодня в Белом доме заявили, что не видели признаков перемещения РФ ядерного оружия в Беларусь.

А вот в "Слуге народа" на фоне этой ситуации заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию.