Китай, Россия и Иран сближаются и будут постоянной проблемой на долгие годы.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли комитету Палаты представителей по вооруженным силам, сообщает CNN.

Он сказал, что обеспокоен "любой согласованностью и сплоченностью между Россией и Китаем" и тем, что две страны сближаются.

"Я бы не назвал это настоящим полным союзом в истинном значении этого слова, но мы видим, как они сближаются, и это вызывает проблемы", — сказал Милли.

"А затем, если вы добавите Иран… Я думаю, что эти три страны вместе будут проблематичными в течение многих лет, особенно Россия и Китай из-за их возможностей", – добавил он.

Ранее американские медиа отмечали, что Китай и Россия стали "близки как никогда", и на этом фоне между США и КНР начинается обострение геополитических разногласий.

Также западные медиа заявляли, что США следует остерегаться растущего сближения России и Китая.