В МИД Китая заявили, что у них нет информации о встрече главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает турецкое издание Politika Haber.

"Поддерживаем общение с украинской стороной, о возможной встрече информации нет", - сообщила на брифинге спикер МИД Китая Мао Нин.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press сообщил, что готов принять главу Китая в Украине.

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", - заявил Зеленский.

Напомним, Си Цзиньпин был в Москве 20 марта. Накануне своего визита в РФ он опубликовал статью о китайско-российских отношениях, в которой говорилось и об Украине.

В Кремле Путин и Си Цзиньпинь обсуждали "мирный план" Китая по Украине. После этого Си Цзиньпин заявил, что большинство стран выступают за переговоры. Он также пригласил Путина в этом году посетить Китай.

Позже СМИ сообщали, что Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву.

Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина возникли сложности. В МИД Китая также заявили, что им нечего сообщить о возможной встрече Си Цзиньпина и Зеленского.

Тем временем война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегическом значении Авдеевки и проблеме СУ-35 для Украины.