Президент Владимир Зеленский пригласил в Украину главу Китая Си Цзиньпина.

Об этом он заявил в интервью Associated Press.

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов".

Напомним, Си Цзиньпин был в Москве 20 марта. Накануне своего визита в РФ он опубликовал статью о китайско-российских отношениях, в которой говорилось и об Украине.

В Кремле Путин и Си Цзиньпинь обсуждали "мирный план" Китая по Украине. После этого Си Цзиньпин заявил, что большинство стран выступают за переговоры. Он также пригласил Путина в этом году посетить Китай.

СМИ сообщали, что Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву.

Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина возникли сложности. В МИД Китая также заявили, что им нечего сообщить о возможной встрече Си Цзиньпина и Зеленского.

США после встречи Путина и Си Цзиньпина обеспокоены, что в мире могут поддержать "мирный план" КНР. Так, глава Пентагона признался, что США сильно обеспокоены визитом Си Цзиньпина в Москву. Экс-президент США Дональд Трамп назвал слова Си Цзиньпина в Москве о переменах самым худшим историческим моментом для США.