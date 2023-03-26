План Китая по Украине стал главной темой неофициальной беседы президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в понедельник в Москве.

Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во вчерашнем интервью.

"Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша. Говорили о ситуации в мировых делах, причем в самых разных аспектах. Председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плану мирного урегулирования ситуации в Украине", - заявил президент РФ.

Беседа "у камина под чай" продолжалась четыре часа. Путина впечатлил уровень подготовленности Си, который "глубоко погружен во все проблемы". Ему кажется, что итогом беседы стало "взаимное удовлетворение".

Ранее "Страна" анализировала, почему Украине и Западу не понравился "мирный план" КНР и что теперь ждать от Пекина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях на фронте за минувшие сутки.