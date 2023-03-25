Турция призвала "тщательно изучить" мирный план Китая по Украине.

Об этом заявил в субботу, 25 марта, представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире турецкого телеканала NTV.

"Китай выступил с инициативами, которые требуют тщательного изучения", - сказал Ибрагим Калын.

По его словам, Турция готова поддержать китайские предложения, если они "создадут фундамент для переговоров".

Он добавил, что Запад "плохо просчитал ситуацию", а санкции против России лишь толкают ее в сторону более плотных связей с Китаем.

"Я считаю, что Запад плохо проанализировал события на Востоке. Санкции против России толкают ее в сторону Китая. С самого начала они всегда говорили: "Давайте разделим Россию и Китай. Реальная опасность - это Китай". Эта политика зашла в тупик", - заявил представитель Эрдогана.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня звонил в Кремль и обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным зерновую сделку, а также прекращение войны путем переговоров.

Ранее мы писали, что, по словам президента Турции Эрдогана, Анкара не станет принимать чью-либо сторону в военных конфликтах, в том числе в украинском.