Президент США Джо Байден исключил Турцию и Венгрию из списка приглашенных на "Саммит за демократию".

Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

Издание полагает, что это решение отражает все большее беспокойство "отступлением Турции и Венгрии от демократии", хотя США и полагаются на эти страны "в противодействии России".

Издание отмечает, что этот жест скорее всего "еще больше разожжет напряженность между Вашингтоном и двумя союзниками по НАТО". В то же время неназванные чиновники администрации Джо Байдена настаивают, что неприглашение Турции и Венгрии на саммит не означает оценки Вашингтоном их внутриполитической ситуации.

"Что касается и Турции, и Венгрии, мы привержены дальнейшему укреплению наших отношений с обеими странами. Они обе являются важными союзниками НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес", — заявил один из чиновников.

Предстоящий "Саммит за демократию" (28-30 марта) пройдет частично онлайн.

Мероприятия запланированы в Вашингтоне, Коста-Рике, Южной Корее, Нидерландах и Замбии. Во встречах саммита примет участие президент США Джо Байден. На саммит приглашены около 120 стран.

Напомним, глава аппарата премьер-министра Виктора Орбана заявил, что Венгрия не арестует Путина, если тот приедет в страну.

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что такими заявлениями Венгрия "обнуляет свою репутацию".

Ранее президент Турции заявил о нейтралитете страны в военных конфликтах.