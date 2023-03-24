В Офисе президента отреагировали на заявление Венгрии о том, что Будапешт не будет арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

"РФ - безусловная страна-преступник, которая позорно идет на "дно истории", но Венгрия раз за разом обнуляет свою репутацию, прямо поддерживая RU-мертвеца. Отказываясь даже от свей подписи под Римским статутом. Зачем?", - написал Подоляк.

Напомним, ранее о последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Также писали, почему ордер МУС касается дела о депортации детей в РФ.

Как сообщалось, ранее Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза об ордере на арест Путина. Из-за вето Будапешта заявление от своего имени пришлось делать верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Между тем, если Путин приедет в Германию, то его арестуют, заявлял министр юстиции ФРГ.