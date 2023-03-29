Глава направления по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс назвал TikTok китайским "троянский конем".

Об этом он сообщил на конференции Silverado Accelerator Conference в Напе, передает Bloomberg.

По словам Роба Джойса, приложение представляет собой долгосрочную стратегическую проблему кибербезопасности.

Джойс сказал, что очень важно, чтобы правительство США следило за китайской материнской компанией TikTok ByteDance Ltd. сейчас, чтобы избежать инцидента с безопасностью в течение ближайших 5-20 лет.

"Зачем тебе вводить троянского коня в крепость?", - заявил он на конференции.

Напомним, членам и сотрудникам Палаты представителей США приказали удалить со своих гаджетов социальную сеть TikTok.

Также Еврокомиссия и Европарламент запретили китайскую соцсеть TikTok на служебных телефонах. Запрет связан с подозрениями в шпионаже в пользу Китая.

Кроме того, на сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом запретить TikTok на территории Украины. Автор сообщил, что много пропаганды идет через видео с Tik-Tok.