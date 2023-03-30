Отношения Китая и России, которые в последнее время активно развиваются, "превосходят" военные альянсы времён холодной войны.

Об этом заявил представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй, пишет Reuters.

"Отношения Китая и РФ не альянс эпохи холодной войны, они превосходят эту модель", - сказал китайский военный чиновник.

Он заявил, что армия Китая будет укреплять сотрудничество с российской, и что страны "будут регулярно вести совместные воздушные и морские патрулирования".

По его словам, совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в Оманском заливе "внесли вклад в укрепление безопасности в регионе".

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия и КНР не создают никакого военного союза.

Между тем президент США Джо Байден считает, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а если кто и формирует успешные альянсы в современном мире, так это США.

При этом СМИ пишут, что в мире растет "союз между двумя величайшими стратегическими и военными противниками Америки", что "может изменить глобальный порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад". Москву в этом союзе СМИ называют младшим партнером.

В свою очередь бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай образовывают ось, которая становится настоящей проблемой для Запада.