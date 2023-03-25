Большинство россиян (64% опрошенных) заявили, что ситуация с войной в Украине и санкциями практически не повлияла на жизнь.

Об этом говорится в докладе "Высшей школы экономики", которая провела анкетирование двух тысяч респондентов.

При этом 19% заявили, что в жизни произошли перемены, к которым пришлось приспосабливаться, и только у 3% они были к лучшему (они смогли "использовать ситуацию, чтобы улучшить свою жизнь").

Напомним, две трети россиян уверены, что война в Украине для РФ проходит успешно.

Также "Страна" писала о том, что большинство россиян по-прежнему поддерживают войну в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 395-й день. Мы следим за новостями 25 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 394-го дня войны. Появились свидетельства, что некоторые российские подразделения перешли реку, которая была линией фронта в Бахмуте. Самолеты С-35 обстреляли Одесскую область, используя в том числе российские аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER. Американский советник Залужного заявил, что украинское контрнаступление шокирует весь мир. А европейские лидеры тем временем едут в Китай.

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Олеся Медведева в своем блоге приводит рассказы бойцов ВСУ о проблемах в армии.