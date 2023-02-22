Опрос показал эмоциональное состояние украинцев. Фото: lisa.md

Почти половина украинцев постоянно или часто испытывают чувство вялости и усталости (39%), тревоги и страха (35%) и быстро устают (39%) на фоне продолжающейся войны.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего.

В ходе опроса зафиксировано три эмоциональных проявления, которые наиболее полно описывают настроение украинцев в феврале: тревога (57%), ожидания улучшений (46%) и надежда (41%).

При этом 41% респондентов ответили, что их физическое и психическое состояние за последний месяц ухудшилось, 13% - что улучшилось, у 46% опрошенных оно не изменилось.

Наиболее часто негативное эмоциональное состояние испытывают женщины и молодые респонденты в возрасте 18-35 лет.

Наиболее безопасным с точки зрения ощущения безопасности люди назвали пребывание дома – 25% респондентов чувствуют себя там в полной безопасности, 47% – в частичной безопасности, 20% – в частичной опасности, 5% – в полной опасности. Респонденты с Юга и Востока значительно реже других отмечали, что чувствуют себя в полной/частичной безопасности почти во всех предлагаемых местах.

Украинцы также рассказали, что спасаются от негативных впечатлений с помощью общения с родными и близкими, просмотра фильмов, сериалов, Ютуба и других форм досуга в интернете, а также прогулками на свежем воздухе.

Опрос под названием "Оценка эмоционально-психологического состояния украинцев" проводился с 9 по 15 февраля по всей Украине, кроме неподконтрольных территорий. В нем приняли участие 1200 респондентов.

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На днях другой опрос показал, что за время войны украинцы стали меньше смотреть телевизор, а новости ищут в соцсетях.

Между тем почти половина немцев не верят в победу одной из сторон на войне в Украине.

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