В победу Украины в войне верят 20% немцев, 17% считают, что победит Россия, 48% не верят, что в войне будет победитель.

Об этом свидетельствуют данные свежего опроса INSA для издания Bild am Sonntag.

49% немцев считают, что правительство Германии предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы остановить войну в Украине, тогда как 35% опрошенных довольны уровнем поддержки.

В возможность окончить войну переговорами верят 42% опрошенных, а 40% - не верят в такую перспективу.

Ранее МИД ФРГ заявил, что Берлин не поддержит призывы к Украине уступить РФ оккупированные территории.

При этом министр обороны Германии не видит скорого окончания войны в Украине или перспектив быстрой победы.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.