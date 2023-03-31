Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 31 марта.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о проведении саммита, посвященного годовщине освобождения Бучи, в котором участвовали лидеры четырех стран. Пообещал найти способы наказать россиян за агрессию против Украины.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего визита в Бучу выразил уверенность, что Украина победит "русское зло".

Кроме того, во время визита в Бучу президент Украины Владимир Зеленский вручил общине города почетную награду "Город-герой Украины".

Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома

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