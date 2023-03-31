Сегодня, 31 марта, во время визита в Бучу, президент Украины Владимир Зеленский вручил общине города почетную награду "Город-герой Украины".

Об этом он сообщил в городе Буча во время участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Киевской области.

"Сегодня для меня честь быть здесь и большая честь вручить Буче - городу героев - почетное отличие, символизирующее силу этого города, символизирующее такой сложный путь, пройденный украинцами", - сказал Зеленский.

Почетную награду "Город-герой Украины" получил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Также во время визита в Бучу президент выразил уверенность, что Украина победит "русское зло".

Напомним, сегодня в Киев на саммит по случаю деоккупации Бучи прибыли премьеры Словакии, Словении и Хорватии.

Позже сообщалось о визите президента Молдовы Майи Санду.

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