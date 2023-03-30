Вооружённые силу Украины (ВСУ) в ближайшие месяцы могут стать более активными на передовой.

Об этом Владимир Зеленский сказал в телефонном разговоре с премьером Италии Джорджей Мелони, о котором президент сообщил в своем вечернем обращении.

"Провел продуктивный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Говорили о наших двусторонних и международных инициативах. Путь к миру в Украине – полный вывод русских войск с территории нашего государства и реализация нашей формулы мира", - написал Зеленский в Телеграм.

Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегическом значении Авдеевки и проблеме СУ-35 для Украины.