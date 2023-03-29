После изгнания УПЦ из лавры Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы в Европе
Опубликовано новое вечернее обращение президента.
Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:
- Сообщил, что в Бахмуте ВСУ продолжают биться с россиянами.
- Комментируя тему Киево-Печерской лавры, заявил, что Украина - "территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы".
- Сообщил о своем телефонном разговоре с премьером Италии Мелони.
- Рассказал о своем онлайн-участии в глобальном саммите демократии.
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Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями
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