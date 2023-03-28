Офис президента опубликовал традиционное вечернее видеообращении Владимира Зеленского.

Основное из заявлений президента:

Отметил подразделения, которые обороняются на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Рассказал о своей поездке в Сумскую область, где вручил Ахтырке награду - звание Города-героя. Прокомментировал решение парламента Франции о признании украинского Голодомора геноцидом украинского народа.

Ранее у Зеленского озвучили желаемый финал войны: "исчезновение или пожизненные сроки для руководства РФ". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кроме того, по его словам, "для нас оптимальным сценарием является тотальный проигрыш России в войне и обрушение нынешней российской государственности".

Далее, как говорит Подоляк, Украине будет требовать не только репарации, но и поднимет вопросы "демилитаризации России", а также лишение ее ядерного оружия. Кроме того, он предположил, что ряд территорий выйдет из состава России.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.