Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Ахтырка Сумской области и вручил ему звание города-героя.

Он отметил местных жителей, которые "уничтожали русские колонны здесь и тем самым ломали весь вражеский замысел против Украины".

Ахтырка находится в 55 км от границы с Белгородской областью РФ и его захват открывал бы для РФ путь к перерезанию дорог из Харькова в Киев.

Бои за Ахтырку шли в течение 30 дней. Погибли 30 мирных жителей. Российские войска взять город так и не смогли. В результате обстрелов почти все дома оказались непригодными для жизни.

Владимир Зеленский также присвоил звание города-героя Буче, Ирпеню, Николаеву.

22 марта он передал Харькову почетное отличие "Город-герой Украины".

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