Владимир Зеленский передал Харькову почетное отличие "Город-герой Украины".

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Передал харьковскому мэру Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины", – написал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что провел совещание, посвященное ситуации в Харьковской области: восстановлению освобожденных территорий региона, обустройству фортификационных сооружений, восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим жителям.

"Заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в операционной зоне "Харьков". Обсудил с представителями энергетической отрасли вопрос обеспечения всех населенных пунктов Харьковской области электроэнергией", – также говорится в его сообщении.

Напомним, 6 марта прошлого года Зеленский присвоил звание городов-героев Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе.

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