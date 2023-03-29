Силы обороны на юге уничтожили моторную лодку, которую россияне пытались использовать для перемещения своей диверсионной группы между Днепровскими островами.

Об этом сообщает ОК "Юг" в Facebook.

В командовании отмечают, что ситуация в их зоне ответственности остается стабильно сложной, но контролируемой.

По информации командования, украинские военные уничтожили 12 человек личного состава противника и очередную моторную лодку, которую россияне пытались использовать для перемещения ДРГ между Днепровскими островами.

Также украинские военные уничтожили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" и многоцелевой тягач для артустановок.

Напомним, россияне тайно собирают лодки под Херсоном для переброски войск на правый берег Днепра.

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