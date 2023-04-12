Президент США Джо Байден проявил неуважение к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского лидера на военном аэродроме близ Белфаста - столицы Северной Ирландии.

Об этом пишет газета Daily Mail в статье под заголовклм "Байден вообще узнал Риши?".

"Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест", — отметили британские репортеры.

На кадрах встречи Байдена Сунаком видно, как глава Белого дома после быстрого приветствия с премьером отодвигает британского политика, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обняться с послом США в Великобритании Джейн Хартли.



"Это должен был быть особенный момент для Риши Сунака. Но премьер-министр попал в неловкую ситуацию", — говорится в публикации.

Байден со вторника находится с четырехдневным визитом в Великобритании. Во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии он вдруг обернулся и попросил невидимого собеседника не прыгать.

Также мы рассказывали, как он уронил очки и не смог надеть пиджак, а потом пытался пожать руку пустоте на лужайке у Белого дома.