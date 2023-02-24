Премьер Великобритании Риши Сунак призовет союзников на сегодняшней встрече G7 передать Украине дальнобойное оружие, "способное ослабить российские силы за линией фронта".

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление его официального представителя.

Сунак считает, что указанное оснащение позволит Украине воспользоваться возможностью, чтобы оттеснить российские войска и вернуть захваченные Россией территории.

Ранее Риши Сунак уже пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

А сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес второй раз исключил отправку британских истребителей Typhoon в Украину в ближайшее время. Ранее подобное заявление Уоллес делал в середине февраля.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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