Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин любит Украину. Это американский политик понял, общаясь с главой Кремля лично.

Об этом Трамп рассказал в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Предшественник Байдена отметил, что тема Украины часто фигурировала в его разговорах с российским лидером, когда Трамп был президентом США.

"Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент." Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти." Северный поток - 2" был их трубопроводом. И у меня были отличные отношения (с Путиным - Ред.)", - сказал Трамп.

Ту же характеристику он дал главе Северной Кореи Ким Чен Ыну и добавил, что лидеры России, Китая и КНДР являются "умнейшими людьми" и "лучшими в своей игре". По его мнению, китайский руководитель Си Цзиньпин "блестящий человек".

Ранее Трамп говорил, что не допустил бы эскалации в Украине, если бы остался на посту президента.

Также он призывал Путина раскрыть связи Хантера Байдена с женой бывшего мэра Москвы.