Бывший президент США Дональд Трамп сообщил своим сторонникам, что собрал за несколько дней 10 миллионов долларов в свою поддержку, поблагодарил за это и пообещал не сдаваться и вернуться в Белый дом.

"Мне сказали, что с того момента, как появились первые сообщения о предъявлении обвинений, наша кампания собрала 10 миллионов долларов. Это больше, чем у всех демократов вместе взятых", - говорится в электронной рассылке, которую осуществляет кампания Трампа.

Автор письма обращается к читателю "патриот" и сообщает, что "пишет его по пути домой в Мар-А-Лаго".

"Я никогда не был так уверен, что мы вновь завоюем Белый дом и спасем нашу великую нацию", - написал Трамп, отметив, что поддержка, в том числе финансовая, от его сторонников не дает ему падать духом в эти "самые темные часы американской истории".

"Вы - это та причина, по которой я никогда не отступлюсь от миссии спасти Америку, какими бы гадкими и порочными не были атаки на меня", - указывается в письме.

На днях сообщалось, что Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки после анонса о предъявлении ему обвинений.

Ранее прокуратура Манхэттена публиковала фабулу обвинений против бывшего президента США. Его обвиняют в том, что он "фальсифицировал деловые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года". То есть экс-президенту вменяют не подкуп для сокрытия компромата, а документальное уничтожение следов этого подкупа.

Мы подводили итоги первого судебного заседания по делу Трампа.